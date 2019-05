Quiliano, Fersini analizza il voto: ” La fiducia di 1.700 quilianesi punto di partenza per un’opposizione costruttiva e attiva”

Quiliano. E’ da “bicchiere mezzo pieno” l’analisi dell’esito delle elezioni amministrative di domenica da parte di Rodolfo Fersini, candidato sindaco di “Quiliano Domani”.

“È noto a tutti il risultato delle elezioni comunali – nota – Era una competizione e come tale doveva avere un risultato positivo ed uno negativo. Noi abbiamo ottenuto quello negativo dal punto di vista elettorale ma siamo felici e soddisfatti del lavoro svolto insieme, dei quilianesi conosciuti e della fiducia riposta nel nostro progetto”.

“Sicuramente, questa nostra risorsa non verrà accantonata anzi, sarà il punto di partenza per iniziare una costruttiva ed attiva opposizione, in funzione del benessere del nostro splendido paese e per dar seguito alla fiducia in noi riposta da quasi 1700 quilianesi”, conclude.