Quiliano, escursione alla scoperta del territorio da San Pietro in Carpignano a Passeggi

Quiliano. Dopo il successo riscontrato gli scorsi anni dall’iniziativa, l’Amministrazione Comunale di Quiliano, in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile di Quiliano, il Gruppo Escursionistico La Rocca, l’Associazione Aemilia Scauri e l’Associazione Turistica Pro Loco Quiliano ha predisposto anche per il 2019 un calendario di escursioni alla scoperta delle bellezze del territorio.

Sono state programmate ben 7 escursioni che, dal mese di maggio al mese di ottobre, permetteranno di scoprire alcuni interessanti percorsi del quilianese.

Si parte sabato 11 maggio con il primo appuntamento: “San Pietro in Carpignano – Passeggi”.

Percorso: Parco S. Pietro in Carpignano risalita sul crinale sino a località Passeggi e ritorno al Parco. Orario: partenza h 14.30 – arrivo h 17.30 Punto di incontro: fronte Ristoro Camilia. Tempo percorrenza c.a. 3 h. Dislivello: c.a. 180 m. Punti di interesse: Sito archeologico, luoghi di interesse socio culturale (es Pria du Pigogiu), zone panoramiche su territorio circostante e vista mare. Caratteristiche: percorso turistico adatto a famiglie e bambini. Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento comodo, racchette. All’arrivo merenda per tutti i partecipanti presso il Ristoro Camilia.

Le prossime escursioni in programma sono le seguenti: mese di giugno – Il Sentiero dei Ponti del Rio Danè (4 ore circa); mese di luglio – Castello di Pomo in notturna – Serata delle streghe (1 ora circa); mese di luglio – Rocche Bianche – Lago – Faggeta – Monte Alto (5 ore circa); 15 agosto – Plenilunio alla Ciappetta in notturna – (2,5 ore circa); mese di settembre – la strada dei cinque ponti – Loju du Torciö e l’antica Ressia – (5 ore circa); mese di ottobre – Le antiche fortificazioni Napoleoniche – Monte Baraccone (6 ore circa).

Verranno via via rese note le date e, nei giorni precedenti alle, escursioni saranno fornite, anche tramite il sito internet www.comune.quiliano.sv.it e la pagina facebook del Comune di Quiliano, il programma e tutte le informazioni necessarie per partecipare.