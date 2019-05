Quiliano, dubbi sullo stato di conservazione e sulla provenienza della merce: controllo di vigili e finanza

Quiliano. Mattinata movimentata quest’oggi al mercato civico di Quiliano, dove è scattata un’operazione congiunta della polizia locale e della guardia di finanza.

Ad essere fermato è stato un “autocarro sospetto” e sia il guidatore, sia il mezzo che la merce in esso contenuta sono stati sottoposti a ferrei controlli.

Mentre guidatore e mezzo sembrano essere usciti “puliti”, lo stesso non si può dire per la merce (in particolare frutta, verdura, sottoli e mozzarelle). I generi alimentari, infatti, sono risultati in dubbio stato di conservazione e di dubbia provenienza, oltre a mancare la necessaria documentazione.

Nelle prossime ore, il titolare della merce dovrà far pervenire il documento di trasporto e, solo dopo averlo visionato, saranno disposte eventuali sanzioni e/o sequestri.