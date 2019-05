“Quiliano Domani” e “Vola Varazze” un esempio per un nuovo centrosinistra

Quiliano/Varazze. Le prossime elezioni comunali che si terranno in 44 comuni della nostra provincia oltre a costituire un importante momento per le comunità locali interessate, rappresentano un banco di prova per la costruzione di un rinnovato schieramento di centro sinistra che sappia guardare ad orizzonti più ampi.

Come forze che si richiamano ai valori del progressismo abbiamo ovunque possibile operato per favorire la nascita e lo sviluppo di liste che, pur rispettando il loro carattere fortemente civico ed espressione delle specificità delle comunità locali, si ispirassero alla ricomposizione unitaria di un fronte democratico e progressista che, troppo spesso e per troppo tempo, si è diviso sulla base di personalismi.

Mai come oggi vi è bisogno di unità capace di superare le piccole patrie e i piccoli orticelli di sussistenza; unità nei territori che funzioni come volano per la creazione di un solido schieramento in grado di governare il nostro paese facendola finita con gli egoismi populisti e di destra.

Vero che quasi ovunque prevale il carattere civico delle liste in lizza per governare i comuni savonesi; tuttavia riteniamo che vi siano raggruppamenti che meglio di altri si richiamano ai valori in cui noi ci riconosciamo.

In particolar modo per il rinnovo dei consigli comunali di Quiliano e di Varazze le liste civiche “Quiliano Domani” con Rodolfo Fersini e “Vola Varazze” con Elsa Roncallo, pur avendo un carattere civico, rappresentano un punto di riferimento per il mondo progressista savonese che si riconosce da sempre nei valori di: antifascismo, libertà, democrazia, , equità sociale e solidarietà.

Il nostro auspicio è che tutte le elettrici e tutti gli elettori di Quiliano e di Varazze che sentono il bisogno di dare una buona amministrazione al proprio territorio e che riconoscono nella due liste un modello di riferimento per un nuovo centro sinistra esprimano la propria preferenza per queste liste.

Simone Anselmo – Articolo 1 Savona

Marino Marciano – Italia in Comune Savona

Cecilia Borsatti – Futura Liguria