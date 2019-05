Quiliano, continua il tour di incontri pubblici di “Progetto Comune”: il 15 maggio alla Sms Aurora di Valleggia

Quiliano. Continua il tour di incontri pubblici della Lista Civica di Progetto Comune per la presentazione dei candidati e del programma elettorale. Prossimo appuntamento mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 20.45 presso la S.M.S. Aurora di Valleggia in piazza della Chiesa.

“Oltre a presentare i componenti della lista e il programma elettorale – annunciano – nell’incontro affronteremo anche i temi di particolare interesse di Valleggia. In questi anni Progetto Comune, nella sua complessità, ha dimostrato di essere l’unico soggetto civico organizzato che ha idee, competenze e conoscenza della macchina amministrativa e del territorio, in grado di garantire, senza salti nel vuoto, un autorevole governo di questa comunità e in discontinuità con l’esperienza di questi ultimi 10 anni”.

“Con serietà e responsabilità proponiamo ai cittadini un’opportunità di scelta concreta e praticabile – proseguono – Lo facciamo con una squadra competente, motivata, ampiamente rinnovata. I candidati sono stati individuati nell’ambito dei componenti del Gruppo Allargato ‘Progetto Comune’. La lista rispecchia il contenuto del nostro progetto programmatico ed è rappresentativa delle diverse realtà socio/culturali/territoriali del Comune. Ognuno dei candidati ha una funzione e un ruolo ben preciso che durante l’incontro avremo modo di rappresentare. Lavoreremo anche questa volta con il supporto del Gruppo Allargato di cittadini con autorevoli competenze”.