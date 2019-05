Quiliano 2019, continuano gli incontri pubblici di Progetto Comune: prossima tappa Cadibona

Quiliano. Continua il tour di incontri pubblici della lista civica di “Progetto Comune” per la presentazione dei candidati e del programma elettorale.

Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 17 maggio alle 20.45 presso la Società Operaia Coop. Cadibona in via Longagnini. Oltre a presentare i componenti della lista e il programma elettorale nell’incontro verranno affrontati anche i temi di particolare interesse di Cadibona.

“Abbiamo costruito un progetto di governo fatto di contenuti amministrativi ben definiti e ben condivisi, che vuole ridisegnare la prospettiva organizzativa e strategica della nostra comunità e del nostro territorio. Pianificare, valorizzare l’esistente e garantire adeguati servizi alla comunità consente di rilanciare il presente e costruire buone basi per gli anni futuri verso un territorio come risorsa dove vivere e lavorare. E’ necessaria la valorizzazione e una miglior vivibilità dei centri storici e dei nuclei rurali, tra cui quelli di Cadibona, per promuovere anche un recupero possibile. Anche per favorire una maggior cura dell’entroterra, con il suo grande patrimonio boschivo, rurale ed agricolo e cercando di assicurare una presenza umana atta a presidiare un paesaggio agricolo vasto e caratteristico”.

Tra le iniziativi più rilevanti su Cadibona si evidenzia: la prosecuzione del marciapiedi verso località Burrè; il potenziamento della rete di illuminazione pubblica; il miglioramento, con ampliamento della carreggiata ove possibile, della viabilità da Quiliano verso Cadibona (via Tecci); interventi sulle vie minori; l’adozione di ulteriori misure per rendere più sicura la porzione di strada che attraversa l’abitato di Cadibona.