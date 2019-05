Quiliano 2019, appuntamenti conclusivi per il tour di Fersini: lunedì in Comune e mercoledì a Valleggia

Quiliano. Volge al termine il tour del candidato sindaco Rodolfo Fersini con la sua lista “Quiliano Domani”. Gli appuntamenti conclusivi sono il 20 maggio a Quiliano, presso la sala consiliare del Comune alle ore 20.30, e mercoledì 22 a Valleggia, presso la Società Cattolica Don Bazzano, stessa ora.

“Gli incontri con le 32 associazioni presenti sul territorio – dicono dalla lista – ed il ‘secondo giro’ di incontri presso le frazioni di Cadibona, Roviasca e Montagna hanno dato la possibilità al candidato sindaco Rodolfo Fersini di illustrare il lavoro svolto dai 12 gruppi di lavoro che hanno coinvolto la cittadinanza e ‘gli addetti ai lavori’, alla preparazione di un programma stilato ad hoc, cercando di soddisfare le esigenze delle singole frazioni e di tutti coloro che dimostrato difficoltà”.

“I temi trattati sono: l’ambiente, il lavoro, i rifiuti, le politiche sociali, i comitati di quartiere, frazione e borgata, le zone 30, il turismo, l’Outdoor, le politiche giovanili, l’istruzione, la cultura e il patrimonio agricolo. Oltre ad elaborare le proposte raccolte sul territorio, aggiungendo nuove pianificazioni, i gruppi di lavoro hanno potuto partire da una serie di progetti già in itinere come il parcheggio dei Cerri a Montagna, il rinnovo e l’implemento dell’illuminazione pubblica con lampadine led (passata completamente in seno alla gestione comunale) o la strada ‘delle casette’, tutti progetti già finanziati e pronti per essere messi in opera”.

“Il rilancio dello sviluppo rurale e la pubblicizzazione dei nostri prodotti, eccellenze del nostro territorio, senza dimenticare il welfare, la ristrutturazione e la distribuzione delle case popolari alle famiglie che ne necessitano e l’istituzione di nuovi punti d’ascolto sul territorio per rimanere sempre più capillarmente vicini ai cittadini. Tutto questo e tanto altro verrà illustrato nello specifico agli incontri di Quiliano e Valleggia” concludono.