Quattro Pirati junior convocati in Nazionale

Albisola Superiore. Grande soddisfazioni nelle file dei Pirates per la convocazione nella Nazionale Juniores di football americano, il Blue Team, di quattro giocatori per i campionati europei.

Si tratta di Alessandro Bologna, Alessio Di Bella, Federico De Lauretis e Alessio Segrini (da sinistra, nella foto). I giocatori saranno a disposizione dell’head coach Luca Lorandi nei giorni di sabato 1 e domenica 2 giugno, nel ritiro di Bazzano presso Bologna che diventerà, per tutta la durata della competizione, Casa Italia.

Ad accompagnare i ragazzi sarà Eugenio Meini che, oltre ad essere vicepresidente dei Pirates 1984, è anche general manager del Blue Team Junior ed è al suo secondo Europeo dopo quello di Parigi 2017, che ha visto la nazionale italiana ottenere un ottimo quarto posto, dietro ai colossi Austria, Francia e Germania.

Nico Amoroso, responsabile settore giovanile Pirates, dichiara: “Questo risultato è merito di tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico. Siamo partiti tre anni fa con l’investimento nel campo di Luceto e le ore a disposizione per gli allenamenti ci stanno facendo crescere di anno in anno. È un sacrifico che la dirigenza sta affrontando con grande impegno e noi, in qualità di tecnici, abbiamo il compito di far fruttare questo sforzo nel migliore dei modi. I risultati stanno arrivando. Abbiamo portato Carola Bianchelli in Nazionale junior flag, adesso è il momento dei nostri junior che militano già in prima squadra tackle e che, sono certo, ne arriveranno altri. Partiremo il prossimo anno con un programma mirato con tre istituti del comprensorio savonese. Un ulteriore sforzo che porterà altri importanti risultati“.

Il campionato europeo Junior Ifaf, Federazione Mondiale di Football Americano, che ha assegnato alla Fidaf l’organizzazione della competizione, inizierà a Bologna lunedì 29 luglio per terminare domenica 4 agosto. Le squadre partecipanti sono Austria, Francia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Olanda e Italia. La prima partita del Blue Team sarà contro la Danimarca.