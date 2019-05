Pusher arrestato ad Albenga, Ciangherotti (Albenga Vince): “Occorre potenziare i controlli contro lo spaccio”

Albenga. “Uno straniero, sorpreso ieri pomeriggio a spacciare dalla rotonda di Vadino, è stato arrestato in flagranza di reato grazie al pronto intervento della polizia municipale di Albenga, mentre scappava nell’Avarenna per andare a nascondersi in una casa di via Einaudi.

“Complimenti e grazie alla Municipale di Albenga per il lavoro svolto. Purtroppo, ancora una volta dispiace constatare che la sicurezza di Albenga non è una semplice percezione soggettiva e il mercato della droga è diventato un’attività primaria della delinquenza”, ha dichiarato il candidato consigliere di “Albenga Vince” Eraldo Ciangherotti a sostegno di Gerolamo Calleri.

“Tra la gente c’è una paura diffusa della criminalità che influenza molto o abbastanza le abitudini di vita. Serve un cambio di rotta: occorre potenziare i controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti per dare una risposta immediata all’allarme sociale ed al senso di insicurezza tra i cittadini”.

“Il cane antidroga da noi fortemente voluto, in arrivo tra poche settimane con l’unità cinofila in capo alla nostra polizia municipale, sarà un valido strumento contro lo spaccio e i venditori di morte. La sicurezza deve essere una priorità: lo è per gli albenganesi, deve esserlo anche per l’amministrazione”, ha concluso Ciangherotti.