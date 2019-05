“Punire non serve a nulla”: incontro sull’educazione dei bambini con il pedagogista Daniele Novara

Savona. Stasera, sabato 4 maggio, alle ore 20,30 presso la Sala della Sibilla del complesso del Priamar, il pedagogista Daniele Novara inaugura la Scuola Genitori realizzata nell’ambito delle iniziative in occasione del 40esimo anniversario dell’apertura degli Asili Nido del comune di Savona.

L’incontro – gratuito e rivolto a genitori, insegnanti e educatori – è dedicato al tema delle punizioni (elementi estranei ai processi educativi) e alle mosse giuste da fare per educare i figli.

“Punire non serve a nulla” è il titolo dell’incontro nel quale sarà affrontato appunto il tema di come educare i figli senza mortificarli. “ Le punizioni sono elementi estranei ai processi educativi, non hanno nessuna chance di favorire davvero la crescita dei figli e fanno male sia a loro che ai genitori. È importante imparare a rafforzare il legame all’interno della famiglia, puntare su una valida educazione (sulle indicazioni giuste) e sull’organizzarsi bene, senza modalità coercitive” spiega il pedagogista Novara.

Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Savona in collaborazione con Progettocittà e Cooperarci.