Prostituzione, maxi operazione dei carabinieri di Cairo: arrestate 4 persone

Cairo Montenotte. È in corso una operazione dei carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte contro lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione di ragazze cinesi. I provvedimenti di arresto firmati dal Giudice delle Indagini Preliminari di Savona sono a carico di 3 donne cinesi ed un uomo italiano, rintracciati a Savona e Sondrio, che gestivano numerose case di appuntamento in diverse città del centro-nord Italia.

Le ragazze, quasi tutte immigrate irregolari, rendevano ai loro sfruttatori somme di denaro contante sino a 33.000 euro al mese, ricevendo sino a 24/25 clienti giornalieri. Le “maitresse” provvedevano all’affitto delle abitazioni ed al ricambio continuo delle ragazze nelle varie case e gestivano attraverso numerosi cellulari gli appuntamenti delle stesse cosi da mantenere il controllo ed il conteggio delle prestazioni anche se non erano presenti.

La disponibilità delle ragazze veniva pubblicizzata attraverso annunci su siti internet per incontri, molto spesso riportanti foto di giovani avvenenti che non erano quelle realmente presenti nelle case. Le donne sfruttate erano costrette a cedere sino al 70% dei guadagni delle loro prestazioni, e trattandosi di donne giunte sole dalla Cina e prive di altri mezzi di sostentamento non avevano neanche la possibilità di ritornare al loro Paese se non dopo lunghi periodi di sfruttamento per racimolare i soldi per andare via.

Ulteriori dettagli saranno resi noti in mattinata.