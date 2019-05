Programmati i lavori su alcune strade statali da parte di Anas: ecco le modifiche alla viabilità

Provincia. Anas ha programmato lavori su alcune strade statali anche nel savonese. Proseguono le attività di risanamento del rivestimento corticale della volta e del portale lato Savona della galleria ‘Capo San Donato’, fra Finale Ligure e Varigotti, lungo la statale 1 “Via Aurelia”. Da lunedì 6 maggio sarà ripristinato il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 596,500 e il km 596,600. La limitazione sarà attiva nella fascia oraria diurna 6 – 22.

In orario notturno la galleria sarà invece chiusa al traffico per consentire l’esecuzione delle attività che non possono essere effettuate mediante la sola interdizione di una corsia di marcia. La prima notte di chiusura sarà fra domenica 5 e lunedì 6 maggio. Durante la chiusura, attiva nella fascia oraria 22 – 6, il traffico in direzione Genova e Ventimiglia sarà indirizzato sulle provinciali 8 e 45. Le limitazioni diurne e notturne, in vigore dal lunedì al venerdì, saranno attive sino al completamento degli interventi, previsto entro il 24 maggio.

Sempre dal 6 maggio e fino al 24 giugno, sarà istituito il senso unico alternato nel comune Celle Ligure, in località Garbasso, per i lavori sull’impianto di illuminazione all’interno della galleria ‘Capotorre’, al km 567,500 della statale 1 “Via Aurelia”.

Anas “raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione Vai di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Inoltre il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.