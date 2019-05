Savona. Priamar salva e Nolese alla finale playout con la Rocchettese per non retrocedere in Terza Categoria.

Lo spareggio, giocato sul terreno del “Levratto” di Savona, ha visto prevalere (2-1) la società rossoblù ai danni della Nolese.

La partita, molto equilibrata, si è sbloccata nei tempi supplementari grazie alla doppietta di Federico Costa, mentre in precedenza la squadra di mister Dario Roso (che lascia la società, centrando l’obiettivo salvezza) non aveva finalizzato, per imprecisione e sfortuna, alcune azioni da rete.

La blasonata società savonese, nata nel 1942, in procinto di presentare la partnership con il programma Sampdoria Next Generation, ufficializza il nome del nuovo tecnico: Alessio Bresci, ex giocatore di Vado, Albenga, Cairese e Veloce.

Bresci avrà il compito di costruire un progetto vincente, che possa portare la Priamar, il prima possibile, in Prima Categoria.