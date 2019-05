Savona. I verdetti sono rinviati a domenica 5 maggio. La penultima giornata del girone A di Prima Categoria, infatti, non ha fatto completamente chiarezza.

La Veloce non è andata oltre al pari casalingo, 1 a 1, con il Quiliano & Valleggia. I granata sono arrivati all’intervallo in vantaggio di un gol, segnato da Vejseli, ma nella ripresa la squadra guidata da Enrico Ferraro ha pareggiato i conti con Fabbretti dal dischetto.

Festa rinviata, quindi, per i savonesi, che vedono il Camporosso avvicinarsi ad una sola lunghezza. I rossoblù hanno liquidato per 4-0 la Letimbro, che non è ancora certa di evitare i playout. Zito e Grifo nel primo tempo, ancora Zito e Cordì nel secondo hanno realizzato le segnature dei padroni di casa.

Tra Pontelungo e Baia Alassio è finita a reti inviolate. I due attacchi non sono riusciti a trafiggere Ferrari né Pampararo e ne è scaturito uno 0 a 0 che non muta le posizioni di classifica delle due contententi.

I playoff verranno giocati solamente da tre squadre. Fuori dai giochi lo Speranza, che è quinto, e domani vedrà assegnarsi la vittoria per 3-0 a tavolino sul Cervo. La squadra ponentina, infatti, è giunta troppo tardi a Santuario a causa del traffico e la partita non è stata disputata.

Il Soccer Borghetto consolida la quarta piazza grazie al successo di misura sul Don Bosco Vallecrosia Intemelia, bissando la vittoria dell’andata. Un 1-0 firmato da Carparelli, a segno su rigore intorno alla metà del secondo tempo.

In zona salvezza, il derby valbormidese tra Altarese e Plodio è terminato senza vinti né vincitori. Uno 0 a 0 che permette all’undici di mister William Perversi di mettersi quasi al sicuro dalla retrocessione diretta; per i biancolù, invece, anche vincere l’ultima partita potrebbe non bastare.

Permanenza in Prima Categoria molto più vicina per l’Aurora Calcio, che si è aggiudicata una sorta di spareggio con il Borghetto, presentatosi a Cairo a pari punti con i gialloneri. La formazione allenata da Henri Carnesecchi si è imposta per 2-0 con reti di Mozzone nel primo tempo e Laudando nella ripresa.