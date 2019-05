Prima Categoria, inarrestabile Veloce: va in finale per il titolo regionale

Cogoleto. La Veloce fa sua la semifinale per il titolo regionale di Prima Categoria contro la più quotata Praese che, soprattutto davanti, ha calciatori molto bravi.

Parte bene la squadra di Gerundo che dopo pochi minuti si procura un rigore col n.9 Calcagno. Lo calcia lo stesso Calcagno ma si fa ipnotizzare dal portiere della Praese che para il penalty.

Praese che prende in mano il pallino del gioco e va in vantaggio al 40′ col n.3 Perego. Si va al riposo con la Praese in vantaggio.

La ripresa vede di nuovo la Veloce che parte bene e chiude nella propria metà campo gli avversari. Passano appena 11 minuti e i velociani si procurano un altro rigore per un netto tocco con la mano di un difensore della Praese in area. Calcia Vejseli ed è parità.

La Veloce ci crede, la Praese si innervosisce. Mister Gerundo torna al 4-2-3-1 e all’84’ Maida devia in rete una punizione portando i granata in vantaggio.

Finisce così, adesso si va a giocare la finale.

Mister Gerundo: “I ragazzi sono stati grandi. Non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino alla fine. Il secondo tempo abbiamo dominato in ogni parte del campo, intercettando tutte le triangolazioni degli avversari e giocando in ripartenza con intelligenza. Posso solo essere soddisfatto”.

Salvatore Barranca