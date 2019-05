Prevenire ictus e infarti, giornate di eventi organizzata dalla Cardiologia e dalla Neuroradiologia del Santa Corona

Pietra Ligure/Loano. “Infarto ed Ictus, costituiscono un gravissimo problema in quanto sono la prima causa di morte ed invalidità permanente. Attualmente abbiamo a disposizione farmaci ed interventi in grado di affrontare queste malattie e migliorare la qualità di vita dei pazienti, tuttavia la prevenzione resta fondamentale”. Così la Dott.ssa Annamaria Nicolino, cardiologa del Santa Corona, il Dott.Giuseppe Ganci, neuroradiologo del Santa Corona e la Dott.ssa Marta Vitali, tecnico della radiologia medica dell’ospedale pietrese, presentano una doppia giornata dedicata alla prevenzione.

I reparti di Neuroradiologia e Cardiologia dell’ospedale Santa Corona hanno organizzato un focus di due giorni su questo argomento. Il 31 maggio è previsto a Loano 2 Village il corso multidisciplinare “Heart Disease and Stroke” in cui gli specialisti del settore affronteranno le ultime novità sull’argomento.

Sabato 1 giugno, invece, si terranno una serie di eventi dedicati alla popolazione per informare e sensibilizzare circa l’importanza di un corretto, sano e divertente stile di vita per restare in salute più a lungo.

Sono previsti una urban trail di 9 Km, con 400 metri di dislivello, per gli sportivi più allenati che correranno godendosi un panorama mozzafiato ed una camminata non competitiva di circa 5 km per tutti.

Contemporaneamente in piazza Italia a Loano ci sarà il mago Taz per intrattenere i bambini, sessioni di fitness con istruttori qualificati della palestra “Il Corpo” e saranno presenti anche un cardiologo ed un neuroradiologo per rispondere a domande e curiosità.

Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza. Tra i partecipanti anche il dj nazionale del mare Franco Branco dj.