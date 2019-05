Pontinvrea, Camiciottoli inizia il suo terzo mandato da sindaco: “Pronti a portare a termine tutti i nostri progetti”

Pontinvrea. Si sono svolti ieri sera, presso il ristorante La Pineta, i festeggiamenti per la riconferma di Matteo Camiciottoli quale sindaco di Pontinvrea. Quello che sta per iniziare è il suo terzo mandato.

“La lista ‘SiAmo Pontinvrea’ era l’unica in corsa e ha raggiunto senza problemi il quorum fissato per legge del 50 per cento più uno – ricorda il primo cittadino – I candidati, tutti eletti, sono stati scelti con oculatezza e per competenza: persone capaci nel loro settore e che possano davvero dare un plusvalore a Pontinvrea”.

“Amministrare un piccolo comune rappresenta una doppia sfida per i vincoli economici e burocratici con cui ci dobbiamo confrontare quotidianamente. La sfida di questo mio ultimo mandato è terminare ciò che abbiamo avviato con successo: penso ai lavoro presso le casermette per realizzare un zona fitness anche per i disabili, una zona cani e un campetto da beach volley e alla cooperativa di comunità che avviata a marzo ha come obiettivo di dare lavoro ai ragazzi che sono usciti dal mondo del lavoro prematuramente e per creare occupazione e opportunità nel pontesino”.

“Ma soprattutto voglio battermi per i piccoli comuni che hanno bisogno di risorse, meno burocrazia, servizi e di tornare a correre. Basta col dire che noi piccoli comuni siamo l’ossatura dell’Italia, i piccoli comuni sono le gambe con cui la nostra nazione può tornare a crescere” conclude il tre volte sindaco.