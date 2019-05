Pontinvrea, Camiciottoli incontra Scajola e tecnici regionali: “Nessuna riapertura della cava Fornaci”

Pontinvrea. Oggi il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli, ha incontrato l’assessore Marco Scajola e i tecnici regionali in merito alle voci sulla riapertura della cava della Fornace a Pontinvrea.

“E’ stato un incontro importante e produttivo, ma sopratutto rassicurante e di questo ringrazio l’assessore che ha confermato che non solo non è prevista la riapertura della cava delle Fornaci, ma nel nuovo piano regionale non vi è traccia di questa iniziativa e neanche della riapertura di fossa di Lavagnin” ha detto il primo cittadino.

“A nome mio e di tutta la popolazione pontesina voglio ringraziare l’assessore Scajola e il Presidente Toti per la vicinanza ai territori e le loro problematiche. Spero che chi aveva dato la notizia non avesse letto il piano cave regionale altrimenti visorrebbe chiedersi a che scopo certi allarmismi” ha concluso Camiciottoli.