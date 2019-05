Pontinvrea, attivo il 15 giugno la nuova stazione di ricarica per bici ed auto elettriche

Pontinvrea. Entrerà in funziona il 15 giugno la stazione di ricarica per bici e auto elettriche di Pontinvrea. Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Camiciottoli.

“Un altro passo verso il futuro per la nostra cittadina – spiega Camiciottoli – L’obiettivo è offrire ai nostri turisti la possibilità di usufruire di un punto di ricarica per le bici e, per chi ne ha una, per l’auto elettrica”.

“Il servizio subito sarà gestito dalla proloco per poi passarlo alla cooperativa di comunità”, conclude Camiciottoli