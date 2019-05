Pontinvrea 2019, ecco la lista a sostegno di Camiciottoli: “Stessa emozione della prima volta”

Pontinvrea. Questa sera alle ore 20 presso lo Chalet delle Feste, Matteo Camiciottoli presenterà la squadra ed il programma per i prossimi cinque anni di governo. “Sarà una serata di festa e di impegno per i prossimi anni – ha dichiarato Camiciottoli -, ed è un rinnovato onore potermi mettere in gioco per la terza volta con l’emozione ed il senso di responsabilità che provavo 10 anni fa”.

“Oggi Pontinvrea è un paese a misura di famiglia dove è bello vivere e trascorrere le vacanze”.

“La squadra che presenteremo questa sera è un mix tra vecchio e nuovo, con persone preparate che andranno a ricoprire deleghe importanti, per mettere a sistema tutto il lavoro fatto in questi anni con uno sguardo al futuro; infatti i prossimi anni di governo oltre a puntare sul turismo si focalizzeranno con forza su lavoro, servizi e trasporti” ha concluso il sindaco uscente.

Ecco la squadra “Siamo Pontinvrea”, l’unica in corsa per questa tornata elettorale nel piccolo comune della Valle dell’Erro:

Candidato sindaco Matteo Camiciottoli nato a Genova il 04.07.1970 Imprenditore; Rosanna Calcagno nata a Varazze 26.07.1954 insegnante; Andrea Atanasio nato a Savona il 11.07.1999 studente; Valentina Malfatto nata a Savona il 29.01.1974 decoratrice di ceramica; Giorgio Cazzola nato a Savona il 15.09.1959 conduttore impianti termoelettrici; Claudio Lodigiani nato a Genova il 24.08.1952 dirigente industriale in pensione; Veronica Parodi nata a Varazze il 06.11.1983 project manager in agenzia di comunicazione digitale; Mauro Tortarolo nato a Stella il 29.04.1952 responsabile finanziario ora in pensione; Laura Arnoldo nata a Genova il 10.07.1950 ristoratrice; Franco Formento nato a Cairo Montenotte il 14.08.1941 albergatore ora in pensione; Giovanni Battista Pastorino nato ad Albissola Marina il 16.07.1960 impiegato.

Interverranno: Il Senatore Francesco Bruzzone; il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana; l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai; il sindaco di Masone Enrico Piccardo, Coordinatore Consulta Piccoli Comuni Anci.