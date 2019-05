Borghetto Santo Spirito. Giunti al termine i lunghi ponti festivi di primavera, per l’amministrazione comunale di Borghetto è tempo di tracciare un primo bilancio per guardare “con ottimismo alla stagione estiva che sta per arrivare”.

Dichiara il sindaco Giancarlo Canepa: “Innanzi tutto ringrazio i numerosi turisti che hanno voluto trascorrere a Borghetto le vacanze pasquali, spero che il loro soggiorno sia stato gradevole e che tornino ancora a trovarci. Dal punto di vista dell’amministrazione comunale il bilancio è sicuramente positivo. Abbiamo registrato un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno e questo ci fa ben sperare per la stagione estiva che è quasi alle porte. Abbiamo cercato di fare il possibile per migliorare il paese con alcune manutenzioni sugli arredi urbani e programmando pulizie e lavaggi straordinari di vie e strade anche nei giorni di festa. Prima dell’estate ripiantumeremo tutte le alberature mancanti, circa 50, sia sul lungomare che in piazza Libertà in modo da ristabilire il decoro dei luoghi e restituire ombra e ossigeno per residenti e turisti. Siamo consci che ci sia ancora molto lavoro da fare ma crediamo di essere sulla buona strada e certamente non faremo mancare il nostro impegno”.

“Le manifestazioni organizzate durante queste festività sono state un autentico successo. L’Associazione di commercianti Vivi Borghetto ha provveduto ad addobbare, oltre alle singole vetrine, anche diversi angoli del paese e il solito maestoso gelso posto vicino alla Torre Rossa in ossequio a Floricola e soprattutto al progetto ‘Donne Oltre’. Floricola, nonostante la concomitanza di altri eventi con la stessa tematica del calibro di Fior d’Albenga e Aromatica, ha avuto moltissimi visitatori e si è riconfermata una delle più importanti vetrine del settore, riuscendo a mantenere la maggior parte di espositori locali oltre ad altri provenienti da fuori regione che testimoniano l’interesse crescente verso la nostra località. Il legame con il territorio e le tradizioni è stato curato dal Forum Culturale di Borghetto che in Sala Marexiano ha allestito una mostra tematica sulle maschere carnevalesche legate al mondo agricolo e da Gianluigi Taboga di Assoutenti che ha tenuto un interessante incontro tematico sulla flora e la fauna presenti nella nostra Val Varatella”.

“In concomitanza con Floricola è stato inaugurato il progetto ‘Donne Oltre’, un intero lungomare dedicato alla donna, un progetto pluriennale a cui l’amministrazione tiene tantissimo e che si è voluto iniziare con le panchine dedicate alle ‘Donne per le Donne contro la violenza’. L’inaugurazione è stata, grazie alla performance dell’associazione #cosavuoichetilegga, un momento molto sentito e partecipato che ha visto la presenza di numerosi sindaci del territorio, delle istituzioni provinciali, delle istituzioni regionali, di un Senatore della Repubblica oltre che di alcuni parenti delle vittime a cui sono state dedicate le panchine, in particolare la madre della compianta borghettina Stefania Maritano e i genitori della giovanissima vittima Janira D’Amato accompagnati da una rappresentanza del corpo dei vigili del fuoco di cui il padre fa orgogliosamente parte”.

Ancora Canepa: “La Bibi Race del primo maggio ha visto la partecipazione complessiva di ben 275 atleti e la premiazione di 80 di loro. Non vorrei nemmeno dimenticare le solenni celebrazioni per il 25 aprile e il torneo di calcio giovanile organizzato dall’Fbc Borghetto 1968 che si è svolto presso lo stadio comunale. Infine ci ha fatto compagnia per tutte queste festività e continuerà a farcela fino alla fine di maggio la grande ruota panoramica che giganteggia nella favolosa cornice di Molo Marinai d’Italia”.

“Il prossimo appuntamento, molto particolare e di cui nei prossimi giorni vi sveleremo maggiori dettagli, sarà il 18 maggio con un concerto organizzato nella cava Cappellotti, nelle aree dell’impianto secondario del depuratore consortile. A breve usciremo anche con il calendario delle manifestazioni estive che si preannuncia molto ricco e che vedrà come location principale piazza Pelagos e come altre location Molo Rosa dei Venti, piazza Sant’Antonio e piazza Gramsci e che vedrà, inoltre, la realizzazione di un luna park per bambini sul Molo Marinai d’Italia”, aggiunge l’assessore al turismo Mariacarla Calcaterra.

Per tutti gli eventi citati, si ringraziano a vario titolo: polizia municipale, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile di bss, croce bianca, Anta, Lega Navale, Circolo Nautico, FBC Borghetto 1968, Forum Culturale, associazione Vivi Borghetto, gruppo alpini, Bocciofila, associazione “Cosa vuoi che ti Legga”, Alessandro Gimelli, Gianluigi Taboga, Vivai Michelini, Zonta Club Alassio, Lions Club Loano, associazione Artemisa Gentileschi, Rotary Club Albenga-Alassio.