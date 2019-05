Pontelungo, Michele Neri: “Ringrazio lo staff tecnico per l’eccellente annata disputata”

Albenga. Il Pontelungo perde (1-0) la semifinale play off di Prima Categoria, facendosi superare dal Soccer Borghetto, che in finale affronterà il Camporosso.

“Abbiamo giocato, per tutta la stagione, un campionato di alto profilo; ringrazio di cuore lo staff tecnico, tutti i ragazzi per i sacrifici fatti in questi mesi – afferma il presidente ingauno Michele Neri – proviamo grande dispiacere per aver perso la gara odierna, che ha posto fine al nostro sogno di salire di categoria, ma, andando oltre il risultato, sono contento per aver gettato le basi per la prossima stagione, nella quale cercheremo di migliorare il nostro rendimento”.

“Faccio i complimenti al Soccer Borghetto – dice con grande signorilità e sportività il presidente Neri – augurando loro le migliori fortune, anche nel prossimo match con il Camporosso”.