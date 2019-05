Polizie municipali, firmato il triplice accordo Albenga-Loano-Finale: in arrivo il cane antidroga

Albenga. È stato firmato oggi in giunta il nuovo protocollo per la gestione della sicurezza urbana che vede coinvolte, insieme, le polizie municipali di Albenga, Loano e Finale Ligure. Si tratta di una conferma del precedente accordo stipulato tra gli stessi enti, ma con alcune migliorie e novità.

In primis, uno dei tasselli del nuovo accordo, prevede l’acquisto in compartecipazione di un cane antidroga, che sarà dislocato in base alle esigenze su tutti e tre i territori degli enti comunali coinvolti.

È prevista la realizzazione di un ufficio di Sicurezza Urbana e di un ufficio Amministrativo Unico e il potenziamento della Centrale Operativa Unica, del progetto Tutela del Territorio e dell’Ufficio Infortunistica Stradale.

Tutti i costi saranno divisi tra gli enti coinvolti e l’unione d’intenti porterà anche all’erogazione di un importante finanziamento regionale, che sarà poi utilizzato per sviluppare nuovi ed ulteriori interventi in materia di sicurezza.

“Si tratta di un accordo davvero importante che era già in cantiere da tempo e che prevede interventi, come l’ufficio di Sicurezza Urbana e la presenza del cane antidroga, che non sarebbero stati possibili senza uno sforzo economico collettivo. Operare insieme è la scelta giusta per ridurre i costi e ottenere molteplici vantaggi”, hanno fatto sapere dal Comune di Albenga.