Polizie locali, cerimonia in Regione: contrasto ai falsi contrassegni per i disabili, 239 violazioni nel savonese

Regione. Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Urbana, Regione Liguria, in collaborazione con Anci e con il supporto del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova, ha avviato nel marzo scorso una rilevazione sulla Polizia Locale, al fine di costruire una banca dati aggiornata.

L’indagine ha interessato l’85% degli addetti nelle diverse polizie municipali (1708 unità). Da una prima analisi dei dati, è emerso che il 26,4% dei Comandi locali conta più di 7 addetti ma il 34% dei Servizi di Polizia municipale è gestito da un singolo operatore. Il 37,4% dei Comuni svolge le attività previste in forma associata. Inoltre il 73% degli addetti è maschio, il 57,4% ha più di 50 anni e solo il 10% ha meno di 35 anni; solo il 10,4% ha un contratto a tempo determinato. Il 77% degli addetti è agente e solo il 6% degli addetti svolge attività esclusivamente amministrativa; il personale con funzioni di comando e responsabilità costituisce il 3,5% del totale. È emerso inoltre che la dotazione di autoveicoli è di un mezzo ogni 5,5 addetti e di una moto o di un motociclo ogni 13 addetti; ogni 18,8 addetti è disponibile un dispositivo per la rilevazione degli alcolici. L’82,4% dei Comuni gestisce direttamente sistemi di videosorveglianza.

Forte l’impegno di Regione anche sotto il profilo della formazione: a seguito dello sblocco del turn over per tutti i Comuni sopra i mille abitanti e in particolare delle assunzioni per il personale della Polizia Locale, Regioni Liguria e Lombardia hanno firmato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione sulla formazione soprattutto delle nuove leve, integrando così l’attività svolta dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena, che, insieme all’Università degli Studi di Genova, organizza i corsi rivolti principalmente ai quadri e agli agenti già in servizio.

Da questo punto di vista, è stata rafforzata la collaborazione con la Consulta regionale per l’Handicap per intensificare l’attività di contrasto alla contraffazione dei Cude, il Contrassegno unificato disabili europeo.

Nel 2018 sono state riscontrate 239 violazioni della sosta sui posteggi disabili, con 12 rimozioni di veicoli e il ritiro di 1 contrassegno per utilizzo improprio. Nei primi quattro mesi di quest’anno, sono state riscontrate 90 violazioni della sosta ed effettuate 3 rimozioni di veicoli.