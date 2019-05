Plodio. La squadra di Insieme per Plodio, lista numero 2, che sosteneva la candidatura del sindaco uscente Gabriele Badano ha trionfato alle elezioni superando i rivali di Vivere Plodio a supporto di Antonio Cappa.

I cittadini hanno quindi votato nel segno della continuità confermando Badano, con 233 voti contro 186, come primo cittadino.

Foto 2 di 2



“Ci siamo ricandidati con la sola ambizione di amministrare bene il paese, continuando il circolo virtuoso messo in atto per il vantaggio di tutti, uniti insieme dalla passione di dedicare parte del nostro tempo alla collettività. Il nostro slogan è serietà e impegno: abbiamo fatto azioni concrete e mantenuto le promesse” ha detto Badano.

“Quanto abbiamo fatto in questi anni si vede e si tocca con mano – dichiara il sindaco con un pizzico di orgoglio – ora vogliamo continuare ad impegnarci sui versanti dell’ambiente, della viabilità, della sicurezza e della tecnologia al servizio del cittadino senza gravare sulle imposte, come promesso e mantenuto in questi 5 anni”.