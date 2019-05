Plodio 2019, ecco componenti e programma della lista “Vivere Plodio” a sostegno del candidato Antonio Cappa 

Plodio. Il candidato sindaco Antonio Cappa, attuale consigliere di minoranza, ha presentato la lista “Vivere Plodio”, pronta per le prossime comunali, ed i suoi candidati.

“Il progetto ‘Vivere Plodio’, – ha spiegato Cappa, – nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini plodiesi che hanno scelto di unire le loro competenze e idee per servire la comunità e renderla partecipe della vita cittadina”.

“Il nostro programma è caratterizzato dalla parola partecipazione e si prefigge lo scopo di ascoltare tutte le voci presenti nella nostra comunità e ricercare insieme una sintesi capace di valorizzare al meglio le potenzialità del nostro Comune, del nostro territorio e delle associazioni presenti. Al centro dei nostri interessi, infatti, ci sono i cittadini e i loro bisogni”.

“Il nostro programma è incentrato sulla trasparenza dell’azione amministrativa. Intendiamo affrontare nel corso della nostra amministrazione tutte le tematiche che interessano in concreto i cittadini, dalla viabilità alla sicurezza stradale, dal sostegno alle famiglie in difficoltà alla manutenzione e valorizzazione delle nostre aree pubbliche”.

“La lista ‘Vivere Plodio’ è composta da cittadini, donne e uomini, giovani e meno giovani che hanno a cuore il bene di Plodio e sono certi che sia possibile migliorare la qualità della vita e dei servizi presenti sul territorio attraverso l’impegno ed il dialogo”.

“Elemento di pregio è sicuramente la presenza nella nostra lista di giovani plodiesi che hanno deciso di dare il loro contributo e di impegnarsi per il bene del nostro territorio. Per raggiungere i nostri obiettivi sarà certamente necessario il dialogo paritario con gli altri Comuni limitrofi della Valle Bormida e con la Provincia di Savona e la Regione Liguria”, ha concluso il candidato sindaco.

Dei seguito, i nominativi dei candidati: candidato sindaco, Antonio Cappa, anni 56, coniugato, pensionato, ex maresciallo dei carabinieri, già consigliere di minoranza; Chiara Avellino, anni 51, coniugata, casalinga; Carla Bassignana, anni 64, coniugata, pensionata, ex radiologa Asl2; Patrizia Bergero, anni 46, coniugata, architetto; Alessio Broglio, anni 28, celibe, cuoco; Concetta Icario, anni 57, coniugata, casalinga, ex Oss; Gio Lucas Incorvaia, anni 32 celibe, avvocato, già consigliere di minoranza; Francesca Prando, anni 39, coniugata, impiegata; Danilo Rapetti, anni 23, celibe, attesa di occupazione; Fabio Rimoldi, anni 45, divorziato, impiegato settore commerciale.