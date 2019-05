Plodio. La squadra di Insieme per Plodio, lista numero 2, candidato il sindaco uscente Gabriele Badano, ha iniziato a presentare il programma alla cittadinanza visitando le singole abitazioni.

“In modo tradizionale, capillare e diretto portiamo a casa dei plodiesi quelle che saranno le nostre azioni future se ci vorranno rinnovare la fiducia – spiega Badano – La vicinanza ai cittadini è sempre stata il nostro riferimento fondamentale: dai contatti diretti sono nate le nuove idee. I suggerimenti costruttivi sono sempre benvenuti, ci permettono di svolgere il nostro compito con la serenità di chi è in sintonia con la propria gente e lavora con la partecipazione di tutti per Plodio. Rinforzati dalle new entry, ci ricandidiamo con la sola ambizione di amministrare bene il paese, continuando il circolo virtuoso messo in atto per il vantaggio di tutti, uniti insieme dalla passione di dedicare parte del nostro tempo alla collettività. Il nostro slogan è serietà e impegno: abbiamo fatto azioni concrete e mantenuto le promesse”.

“Quanto abbiamo fatto in questi anni si vede e si tocca con mano – dichiara il sindaco con un pizzico di orgoglio – ora vogliamo continuare ad impegnarci sui versanti dell’ambiente, della viabilità, della sicurezza e della tecnologia al servizio del cittadino senza gravare sulle imposte, come promesso e mantenuto in questi 5 anni. Se ci sarà riconfermata la fiducia investiremo sulle strade comunali nelle località Vercioglio e Chiesa, così come sarà eliminata la pericolosa frana sulla Carcare – Biestro in località Panfri. Interverremo sulla platea antistante la sorgente dei Sieizi, che sarà immessa nella rete sentieristica nell’ambito del Progetto Outdoor, programmi tutti realizzabili tramite finanziamenti esterni già trovati. Ultimeremo i lavori di abbellimento per Plodio intervenendo sul cimitero e continueremo a realizzare nuove recinzioni di legno nei punti di conferimento dei rifiuti. Allo stesso modo sostituiremo le rimanenti pensiline di attesa delle corriere con quelle di legno, più nuove e gradevoli. Sarà ulteriormente affinato il nostro metodo di raccolta comodo, efficace e vicino alle necessità dei cittadini”.

“Intendiamo amministrare insieme ai cittadini – spiega – coniugando ciò che è possibile fare ed è nell’interesse della collettività con le esigenze espresse da ciascuno. Continueremo a batterci con forza perché l’acqua resti pubblica, in coerenza con quanto abbiamo fatto in questi ultimi anni. Le nostre tariffe non hanno subito variazioni. Continueremo a premere sulla Provincia di Savona affinché intervenga opportunamente per tutelare la sicurezza del tratto stradale che non è di competenza comunale, ma che ci riguarda direttamente”.

“Per la tranquillità di tutti, mediante il controllo di vicinato, sarà più facile individuare i furbetti dell’abbandono dei rifiuti e gli autori di furti e reati in genere. Doteremo il nostro sistema di videosorveglianza di una moderna tecnologia che sarà usata anche per accedere da subito ai servizi di internet veloce, in attesa della fibra che tarda ad arrivare. I cittadini potranno dormire sonni più tranquilli e contemporaneamente avranno la possibilità di collegarsi alla rete con una nuova infrastruttura rapida ed affidabile a tutto vantaggio degli studenti, delle famiglie, dei professionisti e degli imprenditori. Sarà più facile per i cittadini Plodiesi utilizzare dispositivi di controllo a distanza. La domotica è sempre più disponibile e di facile utilizzo: sarà possibile dotarne le case di Plodio, che avranno così caratteristiche innovative e non comuni. I cittadini potranno più facilmente vedere a distanza cosa accade in casa propria con un semplice click sullo smartphone. Facendo di Plodio un paese ancora più sicuro, bello e fornito delle moderne tecnologie, le nostre abitazioni acquisteranno valore. Chi ora fatica a collegarsi sappia che potrebbe avere un’opportunità in più” conclude.