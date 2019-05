Playoff e playout: Borghetto vicino alla salvezza, Olimpia Carcarese in finale

Plodio. Il Campoorosso, secondo classificato nel girone A di Prima Categoria, ha vinto la finale playoff del raggruppamento del ponente ligure. Nella semifinale regionale affronterà il Marassi.

I rossoblù hanno avuto la meglio sul Soccer Borghetto per 1 a 0 al termine di una partita equilibrata, risolta da un autogol di Monte intorno al 17° del secondo tempo.

Il Soccer Borghetto condotto da Alfonso Senatore ha giocato con Tranchida, Insolito (Bianco), Ristagno, Rossi, Gagliardo, Caputo (Lo Presti), Carparelli, Guarisco (Rembado), Tarditi, Serra, Monte.

Per quanto riguarda lo spareggio salvezza, si è giocata l’andata sul campo di Plodio. Il Borghetto si è imposto per 3 a 1, compiendo un passo significativo verso la permanenza in Prima Categoria. Domenica 26 maggio si giocherà la finale a campi invertiti.

I valbormidesi sono passati in vantaggio per primi con un gol di Volga; i granata hanno pareggiato con Fruzzetti e si è andati al riposo sull’1-1. Nel secondo tempo Simonassi e Antonelli su rigore hanno realizzato le reti che hanno dato la vittoria al Borghetto.

Il Plodio allenato da Massimiliano Brignone si è schierato con Lussi, Briano (De Micheli), Torrengo, Bayi, Gallesio, Basso, Amato (Armellino), Salvatico, Spinardi, Ferraro, Volga (Bovio).

Il Borghetto di mister Maurizio Carle si è presentato in campo con Cattaneo, Testa, Cauteruccio (Simonassi, Bova), Bianco, Simonetti, Parodo (Antonelli), Gasco, Guglieri, Artiano, Balbi, Fruzzetti.

Scendendo in Seconda Categoria, per il girone B è andata in scena la semifinale playoff. Ha avuto un esito a sorpresa riguardo alla classifica di fine stagione. L’Olimpia Carcarese, quarta forza del campionato, si è imposta per 1 a 0 sul terreno del Sassello, che era giunto secondo. Il gol della vittoria dei biancorossi porta la firma di Alex Bagnasco, al 14° del secondo tempo. La finale playoff, domenica 26 maggio, sarà Vadese contro Olimpia Carcarese.

Il Sassello di mister Alessio Giacchino ha giocato con Varaldo, Corsini, Gagliardo, Gustavino (M. Vacca), Arrais, De Felice (A. Vacca), Polito (Garbarino), Panaro, Porro, Rebagliati, Laiolo.

L’Olimpia Carcarese allenata da Andrea Alloisio ha schierato Allario, Di Natale, Marenco, Ezeukwu, Ma. Siri, Comparato, A. Bagnasco, Rebella, Clemente, Hublina (Sozzi), De Alberti.