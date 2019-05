Celle Ligure. “Più forte di prima”. E’ il titolo della brano interpretato dagli alunni delle classi Quinta A e Quarta B della scuola “Baodo” e della Prima A della scuola media “Risso” di Celle Ligure che ha lo scopo di raccogliere fondi per il reparto di pediatria dell’ospedale di Savona.

La canzone è stata composta, prodotta e arrangiata da Alex Cadili Testo che ha rielaborato le parole scritte dai bimbi dell’istituto cellese. Gli alunni, oltre ad averla interpretata (con mixaggio e mastering a cura di BM’s di Marco Biggi) hanno realizzato anche un video (con riprese e montaggio di Giosuè Cavallaro e la cura della regia di Alessandro Braga) che è stato pubblicato su Youtube. Proprio il ricavato delle visualizzazioni sarà interamente donato all’associazione Cresci di Savona per il reparto pediatrico.

Di seguito pubblichimo il testo della canzone:

Caro diario, io posso solo scrivere ricordando le giornate a scuola che vorrei rivivere. Adesso qui sono soltanto le tre e vorrei andare via, andare via con te vorrei tornare a giocare a pallone senza quel problema e quel brutto dolore. Ma dai lo senti l’amore da questi dottori pazienti malati solo se rimasti soli l’amicizia può guarire qualsiasi cosa sai basta solo il tuo sorriso e lo farai tra i corridoi di questo enorme castello io corro corro corro corro corro, corro!

Ti ricordi quando correvamo via io su due gambe tu su due ruote come una ferrovia con i campi e il tramonto dietro di noi ricordi da tenere come una foto di una polaroid penso che sarò più forte di prima sorridi più spesso al mattino quando incontri la vita, sorridi più spesso al mattino quando incontri la vita ritornerò dietro al mio banco per imparare ancora ci salutiamo con un 5 amico con me in quest’avventura guarda il cielo che bello visto da quassù restiamo ancora un po qui insieme, poi vieni pure tu giocherò la partita di questa vita mia mentre scorre il ricordo del pensiero tra le dita tra i corridoi di questo enorme castello segnerò quel goal, segnerò quel goal

Ti ricordi quando correvamo via io su due gambe tu su due ruote come una ferrovia con i campi e il tramonto dietro di noi ricordi da tenere come una foto di una polaroid penso che sarò più forte di prima sorridi più spesso al mattino quando incontri la vita, sorridi più spesso al mattino quando incontri la vita

Non sono un matematico e non conosco mitocondri e ribosomi, ma la tua cellula pare non funzioni fra toc toc ho bussato alla porta, hai visto chi c’è? un altro amico che rimane qui per te. Amici, ruote della stessa bici, se una gira l’altra ferma non sta, se una gira l’altra ferma non sta, posso dirlo con la musica oppure con il rap, se una gira l’altra ferma non sta rimango qui a tenerti compagnia, nulla ci divide neppure la malattia e se tutto l’ospedale canterà con noi pure gli infermieri sembreranno dei supereroi.

Non conosco mitocondri e ribosomi ma la tua cellula pare non funzioni fra, poteva capitare uno su due milioni, starò con te noi siamo amici, ruote della stessa bici, ruote della stessa bici Se una gira l’altra ferma non sta, se una gira l’altra ferma non sta, ruote della stessa bici, se una gira l’altra ferma non sta, se una gira l’altra ferma non sta tra i corridoi di questo enorme castello segnerò quel gol, segnerò quel gol!

Ti ricordi quando correvamo via io su due gambe tu su due ruote come una ferrovia con i campi e il tramonto dietro di noi ricordi da tenere come una foto di una polaroid penso che sarò più forte di prima sorridi più spesso al mattino quando incontri la vita, sorridi più spesso al mattino quando incontri la vita.