Pioggia di risultati per l’Atletica Run Finale

12 maggio 2019, una data da ricordare per l’Atletica Run Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.: una parte del gruppo della società, allenato da Martina Giordano e Federico Giotti, si è recato a Cannes (Francia) per prendere parte ad un meeting giovanile.

Gli atleti impegnati in questa trasferta sono riusciti a realizzare ben tre record liguri, un minimo per i campionati italiani cadetti, un record provinciale, un record societario e tanti personali.

Foto 3 di 17

































Serena Beviacqua e Alessandro Pasqualin scendono in pista nei 50m piani, entrambi riescono a realizzare il record ligure di categoria sulla distanza, rispettivamente con: 7”65 per Serena (categoria cadette) con -2,2 di vento contro e 8”63 per Alessandro (categoria ragazzi);

Serena, oltre ad aver corso i 5 m piani ha preso parte anche alla staffetta 4×60 assieme alle sue compagne: Jazmin Achucarro, Nicole Rocca e Sara Cullahj. Insieme stabiliscono quindi il terzo record ligure della giornata, chiudendo la gara col tempo di 35”52.

Leonardo Bonechi, classe 2007, prende parte alla gara di giavellotto, con una bracciata spaventosa riesce a migliorarsi, riscrivendo anche la storia della sua categoria nella società. Leonardo riesce a lanciare l’attrezzo di 300 gr a 23,74 m, risultato niente male per un ragazzo di appena 12 anni.

Margherita Accame (classe 2005), atleta di punta della società, si presenta per la terza volta quest’anno nella pedana del salto con l’asta. Nella sua ultima gara, Margherita, si era fermata alla misura di 2,86 m, sfiorando per pochi millimetri i 2,90 m. In questa occasione, contro le aspettative di tutti, riesce ulteriormente a migliorarsi, nonostante sia passata da poco meno di una settimana ad una nuova asta, tecnicamente più difficile da usare, l’asticella sale fino a 2,90 m riuscendo così a raggiungere il minimo per gli italiani di categoria a neanche un anno dall’inizio della pratica di questa difficile specialità. La sua allenatrice, Martina Giordano, commenta: “un talento innato, le viene del tutto naturale. La stagione è ancora lunga, i Campionati Nazionali saranno dal 4 al 6 ottobre ed avendo raggiunto questo risultato già a Maggio, ho buone speranze che possa ancora migliorarsi e raggiungere obbiettivi importanti”.

Con questa misura entra quindi ufficialmente nelle prime sei in Italia e, come se non bastasse, eguaglia anche il record Provinciale di categoria.

Altri risultati da citare sono quelli dei loro compagni di squadra: Russo Percy e Matteo Mazzucco si migliorano nel getto del peso (4 kg per la loro categoria), lanciando l’attrezzo rispettivamente a 8,64 m e 6,41 m; Theodore Odasso vince la gara dei 100hs-H84, stabilendo anche il nuovo personale col tempo di 17”66.

La prossima gara che vedrà impegnata la società di Atletica Run Finale, sono i Campionati di società che si terranno il 19 maggio a Boissano.