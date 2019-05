Pietra, video messaggio a sostegno del candidato Sara Foscolo dal sindaco-senatore Zuliani (Lega)

Pietra Ligure. Scende in campo per Sara Foscolo anche Cristiano Zuliani, senatore della Lega e sindaco di Concamarise, in provincia di Verona, soprannominato “lo sceriffo”, che con un video messaggio sostiene la candidata a sindaco di Pietra Ligure e la #FoscoloSindaco, elencando i benefici per un comune che può vantare un primo cittadino in Parlamento.

“Sono sindaco da dieci anni: da quando sono stato eletto in Parlamento, riesco a portare i problemi e le criticità del mio paese sui tavoli di confronto dei sindaci parlamentari a Roma”, afferma il senatore e sindaco Zuliani.

“Le misure importanti che sono state discusse a Roma, come l’uso dell’avanzo di amministrazione da parte dei comuni italiani, i contributi dati ai comuni dalla Legge di Bilancio, la semplificazione amministrativa della contabilità comunale, sono tutte frutto di confronto serio e costruttivo tra sindaci: avere i sindaci in Parlamento, a Roma al fianco di Matteo Salvini, è importante perché i sindaci portano le istanze dei territori in prima persona. È un’opportunità da non sprecare: in questo modo Pietra Ligure potrà fare un salto di qualità”, conclude.