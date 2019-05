Pietra Ligure. Grande soddisfazione da parte dell’assessore al turismo del Comune di Pietra Ligure Daniele Rembado per la due giorni di “Pietra Ligure in fiore”, l’evento internazionale delle Infiorate Artistiche, giunta alla sua sesta edizione. Oltre 60 mila le presenze registrate per la manifestazione: “Un successo senza precedenti” ha detto l’assessore pietrese.

“E’ stata la dimostrazione che il paese quando lavora unito, compatto, con tutte le associazioni e categorie coinvolte può ottenere importanti risultati sul fronte turistico: Pietra Ligure ha davvero dato il meglio di sè, facendo vedere cosa può offrire, regalando servizi e accoglienza”.

“Fondamentale è stata la campagna di promozione messa in campo per l’evento: molte presenze dal Nord Italia, ma anche dalle zone limitrofe, oltre agli stranieri. Indubbiamente la dimensione sempre più internazionale della manifestazione ha pagato e per questo vogliamo ulteriormente ampliarla e intensificarla per le prossime edizioni” ha aggiunto Daniele Rembado.

“Pietra Ligure in fiore ha dimostrato una crescita continua e sicuramente ci sono ancora margini di miglioramento e implementazione: siamo riusciti nel nostro obiettivo primario, farla diventare un evento di destinazione, creando un indotto economico molto positivo per tutti. La dimostrazione che è la destagionalizzazione turistica si fa con i fatti, con il lavoro e l’organizzazione”.

E per il futuro? “Il nostro intento è quello di aumetare ancora i partecipanti, in particolare dall’estero: un fattore essenziale che ci consentirà di avere ancora maggiori contributi e investimenti” ha concluso l’assessore Rembado.

