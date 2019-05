Pietra Ligure. Daniele Rembado (444 voti), Marisa Pastorino (322), Francesco Amandola (277), Maria Cinzia Vaianella (228), Michela Vignone (213), Giovanni Liscio (184), Luca Robutti (161) e Paola Carrara (148).

Ecco le maggiori preferenze della lista “Pietra Sempre” che ha portato al terzo mandato amministrativo Luigi De Vincenzi e che conquista 8 seggi nel parlamentino pietrese: saranno questi i consiglieri della maggioranza che sosterrà il primo cittadino.

Per la minoranza entrano in Consiglio comunale i primi tre della lista guidata da Sara Foscolo: oltre alla candidata sindaco, saranno presenti Mario Carrara (203 preferenze), Nicola Seppone (200) e Silvia Rozzi (176), per un totale di 4 seggi assegnati alla compagine di centrodestra.

Non entrano in Consiglio comunale il M5S pietrese guidato da Bruno Paolinelli Devincenzi e “La Sinistra per Pietra” con Govanni Zanelli candidato sindaco: per loro nessun seggio assegnato.