Pietra Ligure, domenica strade chiuse per il Triathlon Olimpico

Pietra Ligure. Chiusura a partire dalle ore 13 di domenica e “fino a cessate esigenze” per tutte le strade incluse nel percorso del 19° Triathlon Olimpico che si svolgerà a Pietra Ligure. L’ordinanza è stata diramata questa mattina dalla Prefettura di Savona.

La partenza della frazione di ciclismo da Pietra Ligure è prevista per le 13.30 circa, e l’arrivo intorno alle 15.06; il percorso si snoderà lungo i Comuni di Magliolo, Tovo San Giacomo, Calice Ligure e Finale Ligure. Parteciperanno circa 400 corridori.

Nel corso della gara, dunque, sarà sospesa temporaneamente la circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia durante il passaggio dei concorrenti, per almeno due ore dal momento del transito del primo concorrente o comunque fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “Fine gara ciclistica”.

L’organizzazione, considerato il numero dei partecipanti, dovrà provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta; dovrà inoltre “predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi”.

I divieti enon si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.