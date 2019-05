Pietra Ligure. Nel primo giorno ufficiale da primo cittadino a Pietra Ligure Luigi De Vincenzi blocca i lavori sull’Aurelia a Pietra Ligure che stanno paralizzando la viabilità del ponente: l’intervento, all’altezza dell’incrocio con via della Cornice (all’altezza della stazione ferroviaria), riguarda l’adeguamento della rete di distribuzione del gas, per il quale è stato reso necessario il senso unico alternato, regolato da movrieri, con conseguenze nefaste per la mobilità e la circolazione.

Le code, infatti, si sono ripetute anche questa mattina, in entrambe le direzioni, con lunghi tempi di percorrenza del tratto viario.

Foto 2 di 2



Il sindaco questa mattina ha preso subito la decisione di fermare i lavori e il dirigente competente ha firmato una apposita ordinanza che revoca l’autorizzazione alla ditta incaricata. “E’ un tipo di intervento che bisogna eseguire di notte, non certo nelle ore diurne, altrimenti il ponente rimane paralizzato con pesanti disagi: una cosa inaccettabile” sottolinea il sindaco pietrese.

Questo, dunque, il primo atto ufficiale di Luigi De Vincenzi nel suo terzo mandato da primo cittadino. Una decisione che non potrà che far piacere ai tanti automobilisti e persone rimaste bloccate per diverso tempo sulla via Aurelia in questi due giorni.