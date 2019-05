Pietra Ligure. L’on. Giorgio Mulè, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il coordinatore provinciale di Forza Italia Santiago Vacca a sostegno di Sara Foscolo in vista delle prossime elezioni comunali a Pietra Ligure. Oggi pomeriggio incontro al bar Freddy, nel centro pietrese, per sostenere le candidature di Debora Colombo e Antonella Verdini, oltre che quelle di Mario Carrara e Maurizio Novara, tutti nella lista della coalizione di centrodestra.

“E’ vero a Roma io e Sara siamo divisi… tuttavia spero che l’incatesimo si possa spezzare presto” afferma Mulè. “A livello locale stiamo dimostrando che il centrodestra non è una accozzaglia come qualcuno vuol far credere, ma siamo uniti e compatti, con candidati forti e competenti pronti a governare le località del savonese, come qui a Pietra Ligure con Sara Foscolo”.

“In Liguria abbiamo dimostrato che siamo una comunità politica vera e per questa tornata di elezioni amministrative riproponiamo un modello unitario, vincente e apprezzato dai cittadini” aggiunge.

Mulè ha parlato anche di infrastrutture, in primis il tema del raddoppio ferroviario: “Sulla Finale-Andora ci sono i finanziamenti, con somme previste già dal 2020 in accordo con Rfi: su questo la Lega sarà al nostro fianco per superare un gap negativo sul fronte del trasporto ferroviario per la riviera ligure di ponente” conclude il parlamentare forzista.

“Separati a Roma o uniti a livello locale? No, non suona strano, abbiamo condiviso punti programmatici nell’ambito della coalizione di centrodestra che anche a livello governativo stiamo portando avanti. Certo per le amministrative è un’altra storia… Il centrodestra si presenta unito e convinto di poter rappresentare gli elettori delle comunità locali. Sono certa che il centrodestra unito sarà un valore aggiunto anche per Pietra Ligure” sottolinea la candidata sindaco Sara Foscolo.

“Mi pare che in Regione Liguria così come in tanti comuni liguri e savonesi questo modello politico-amministrativo sia stato apprezzato e sia convincente sul piano della governance dei territori, Pietra Ligure non sarà certo da meno…”.

Quanto ad una possibile elezione a sindaco e ad una giunta di centrodestra: “Se riuscirò a tenere tutti a bada? Forza Italia e Lega? Se sarò sindaco posso tranquillamente assicurare che non ci saranno problemi, abbiamo creato un gruppo, una squadra e tutti remeranno nella stessa direzione, una amministrazione che durerà per cinque anni” conclude Foscolo.