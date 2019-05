Pietra Ligure. Prosegue a pieno ritmo la campagna elettorale del candidato sindaco a Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, in corsa per un terzo mandato da primo cittadino con la lista “Pietra Sempre”.

Fino al voto del 26 maggio un fitto calendario di incontri con la cittadinanza pietrese, assieme ai componenti della lista che lo sosterrà nella corsa elettorale: si inizia l’8 maggio al bar Paradiso del Caffè in piazza Marconi, alle ore 21:00, con al centro il tanto discusso progetto di riqualificazione della piazza varato dalla giunta Valeriani non senza polemiche da parte di esercenti e commercianti della zona.

di 9 Galleria fotografica Pietra, festa in piazza per la lista di De Vincenzi









Altro appuntamento il 15 maggio al Bar Milano, alle ore 21:00, mentre la sera successiva incontro pubblico (ore 21:00) al ristorante-pizzeria “Al Castello”; il 21 maggio alle ore 21:00 tappa ai Bar-Bagni Lina di corso Italia.

Il 20 maggio sarà invece la volta del Punto 53 Cafè Bistrot (ex Stagnaro), sempre alle ore 21:00. E ancora il 22 maggio incontro con il Circolo Giovane Ranzi in piazza San Bernardo, nella frazione pietrese, anche in questo caso alle ore 21:00.

In occasione degli incontri con la cittadinanza il candidato sindaco pietrese presenterà il suo programma amministrativo per i prossimi 5 anni.

Ecco la lista del candidato sindaco pietrese: Francesco Amandola (51 anni, geologo), Matteo Canciani (35 anni, commerciante), Paola Carrara (58 anni, docente), Patrizia Daino (53 anni, impiegata dell’Archivio di Stato di Savona), Gianni Liscio (53 anni, tecnico coordinatore al Santa Corona), Marisa Pastorino (33 anni, funzionario comunale), Daniele Rembado (40 anni, avvocato), Luca Robutti (42 anni, responsabile amministrativo), Giuseppe Russo (51 anni, dirigente), Maria Cinzia Vaianella (45 anni, agente immobiliare), Michela Vignone (51 anni, docente) e Paola Zanolla (51 anni, albergatrice).