Pienone per l’incontro di “Andora Più” con gli abitanti della zona di ponente

Andora. Grande partecipazione all’incontro della lista “Andora Più – Demichelis Sindaco” in zona di Ponente per illustrare ai cittadini della zona di ponente le tante opere pubbliche realizzate per rilanciare il territorio.

“Abbiamo ricordato la messa in sicurezza della scuola, il miglioramento dei sottoservizi, l’abbattimento delle case fatiscenti in largo Milano, la valorizzazione di Palazzo Tagliaferro anche attraverso l’apertura dello sportello del cittadino, lo spostamento del mercato del contadino in piazza Caduti di Nassiriya, che ha ospitato anche eventi di grande impatto turistico come il concerto di Loredana Bertè”, afferma il sindaco Mauro Demichelis.

“Si proseguirà con la realizzazione della pista ciclabile alla quale conseguirà l’allargamento di via Carminati e il collegamento della strada con via Del Poggio. Il rinnovamento continua“.