Piattaforma Vado, preoccupazione per la viabilità di Zinola e Legino: interpellanza della Lega a Savona

Savona. Il consigliere comunale Giancarlo Bertolazzi (Lega) ha presentato un’interpellanza al sindaco ed all’assessore competente sul tema della viabilità di Zinola e Legino in relazione all’entrata in esercizio della piattaforma Maersk di Vado Ligure.

“Nel corso di una commissione consigliare, presenti Canavese e Berta, e nel corso di un consiglio comunale di circa 1 mese fa ho ribadito il dramma di Zinola e Legino in merito all’entrata in esercizio della piattaforma e conseguente traffico veicolare tra la strada di scorrimento, la barriera autostradale e Rocca de Baldi” spiega il consigliere comunale che aggiunge: “L’interpellanza ha lo scopo di costringere il sindaco di ‘alzar la voce’ nei confronti di Vado Ligure: senza infrastrutture adeguate per il ponente savonese sarà un inferno dopo che arriverà la prima nave”.

“Tenuto conto che a breve è previsto il primo attracco di una porta container e che ad oggi non è stata ancora progettata nessuna infrastruttura adatta per sopportare centinaia di camion (tra gli accordi sottoscritti ci sono il casello di Bossarino e l’adeguamento della strada di scorrimento di vado, ma non saranno operativi prima del 20121), chiedo se non è il caso di imporre che il gestore operi solo quando saranno operative le infrastrutture” la sintesi del contenuto dell’interpellanza.