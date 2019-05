Piaggio Aerospace, il commissario straordinario Nicastro: “Ricevuto 39 manifestazioni di interesse”

Villanova d’Albenga. “Sono 39 le manifestazioni di interesse ricevute, 26 delle quali per l’intera società. L’obiettivo è individuare un compratore che garantisca l’intero perimetro aziendale”.

Parola del commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro in occasione della visita odierna del Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio presso lo stabilimento produttivo di Villanova d’Albenga.

“Desidero sentitamente ringraziare il Ministro per la sua visita: un segnale fortemente positivo e importante che sottolinea l’impegno del Governo a sostegno dell’azienda e del suo futuro, – ha proseguito Nicastro. – Dopo l’incontro del 24 aprile scorso a Roma tutte le parti coinvolte stanno lavorando senza sosta, e la visita odierna ha dato riscontro del concretizzarsi degli impegni presi per il rilancio di Piaggio Aerospace con l’obiettivo che l’intera società possa riprendere a pieno la propria attività ed essere così appetibile sul mercato”.

Con riferimento all’invito a presentare manifestazioni di interesse non vincolanti, la cui scadenza era stata fissata per lo scorso 15 maggio, il Commissario Vincenzo Nicastro ha reso noto che sono 39 le manifestazioni ricevute, provenienti da varie parti del mondo.

“Sono addirittura 26, nonostante le preoccupazioni espresse da più parti, le espressioni di interesse che riguardano la possibile acquisizione dell’intera azienda. La forte attenzione intorno a Piaggio Aerospace già in questa prima fase esplorativa testimonia il valore di tutti gli asset aziendali e le potenzialità di ripresa che l’azienda può esprimere nella sua interezza”.

“Per quanto riguarda le tempistiche di finalizzazione del piano di rilancio di Piaggio Aerospace ho presentato ieri al Ministero per lo Sviluppo Economico istanza per una proroga di ulteriori 90 giorni, come consentito dalla Legge Marzano”, ha concluso il commissario straordinario.