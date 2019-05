Piaggio Aerospace, Battelli (M5S) replica a Uilm: “Da chi diserta confronto non accettiamo strumentalizzazioni”

Villanova d’Albenga. “Lascia francamente sbigottiti la presa di posizione della Uilm sulla questione della Piaggio Aerospace. Con la sua visita di oggi all’azienda il ministro Di Maio ha ribadito tutto il lavoro che il Governo sta portando avanti per il rilancio dell’azienda e per la tutela dei lavoratori. Obiettivi che dovrebbero essere condivisi da tutti i sindacati, con un atteggiamento costruttivo e non di sterile polemica”.

È quanto scrive, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

“Grazie al Mise e al Ministero della Difesa sta andando avanti il cronoprogramma per la produzione del P1hh e dei motori Piper, per l’ammodernamento dei P180 esistenti e dei nuovi P180, a dimostrazione della volontà concreta di favorire gli investimenti necessari a garantire la produttività aziendale. Luigi Di Maio ha anche espresso la contrarietà del Governo allo smembramento dell’azienda”.

“È evidente, quindi, che la visita di oggi ha rafforzato il nostro impegno per la Piaggio Aerospace. Dal sindacato ci saremmo aspettati la disponibilità a collaborare per valorizzare l’azienda, come è nel suo ruolo, invece di disertare l’incontro e fare strumentalizzazioni politiche. I lavoratori sanno che il Governo è al loro fianco”, conclude Battelli.