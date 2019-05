Piaggio Aero, Vella (Cisl): “Ancora nessun segnale concreto da parte del Governo”

Villanova d’Albenga. “Prendiamo atto delle dichiarazioni dell’Ad di Leonardo Alessandro Profumo, ma siamo sempre convinti che il futuro della Piaggio passi attraverso la sua unicità e la sua specificità costruita su motori, velivoli, assistenza e manutenzione negli stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga”.

Queste le parole di Alessandro Vella, segretario generale Fim Cisl Liguria.

“Bisogna che il Governo, che ha dichiarato l’importanza e la strategicità della Piaggio Aero per il nostro Paese, dia seguito, oltre alle commesse sui motori, agli impegni comunicati alle organizzazioni sindacali lo scorso 24 aprile, ovvero gli ordini di retrofit e di acquisizione dei P180 e dei P1HH. Solo così potremo rimettere sulla giusta direzione l’azienda”.

“I 504 lavoratori coinvolti nella cassa integrazione insieme a quelli di Laerh (in cig già dallo scorso dicembre) stanno pagando il prezzo delle non scelte e il rischio di peggiorare la situazione, in assenza di ordini è evidente. Tutto ciò in attesa di un piano industriale di prospettiva” conclude Vella.