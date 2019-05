Piaggio Aero, scaduti i termini per le manifestazioni d’interesse. Benveduti: “No alla svendita in saldo, tuteliamo i lavoratori” 

Villanova d’Albenga. “Che la ‘nostra’ Piaggio susciti ancora molto ‘interesse’ non è una sorpresa considerando il livello di qualità e di competenze che, nonostante tutto, ancora i lavoratori offrono. Lo è invece se si considera la travagliata vicenda di incapacità di gestione strategica e industriale che ha subito l’azienda così come molte altre realtà industriali dell’Italia degli ultimi decenni”. Commenta così l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti la chiusura dei termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per Piaggio Aero.

“Ancora una volta – continua l’assessore – auspichiamo che questo ‘interesse’ sia finalmente quello dei lavoratori, del comparto settoriale e, in definitiva, quello dell’interesse nazionale. No quindi a spacchettamenti, no all’ennesima svendita in saldo”.

“È invece necessario un progetto nazionale, organico e a medio-lungo periodo, di rilancio di tutto il comparto della difesa. Auspichiamo che i competenti ministeri Mise e Difesa siano finalmente in grado di elaborare qualcosa che non sia l’ennesima toppa”.