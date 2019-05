Piaggio Aero, Rsu: “Visita di Di Maio segnale importante, occasione da non perdere”

Villanova d’Albenga. “La notizia della visita del Ministro Luigi Di Maio nelle aziende del savonese, in particolare Piaggio e Bombardier non può che essere un segno positivo di attenzione. Treni, aerei, motori, imbarcazioni, come diceva ieri il delegato di Mondomarine Valente, sono un patrimonio di professionalità che non possono disperdersi per burocrazia o attese troppo lunghe”.

Così Paola Boetto della Rsu sindacale Piaggio Aerospace commenta la visita di Di Maio in programma per venerdì nelle aziende savonesi.

“L’incontro con le rappresentanze dei lavoratori, le segreterie sindacali e dello stabilimento è molto utile proprio in questo momento di confusione mediatica. Dal 2014 ci sono lavoratori ancora sospesi in cassa integrazione, alcuni con disabilità, altri 500 si sono aggiunti a questi 30 (15 su Villanova e 15 su Sestri). Attualmente in media 200 lavoratori sono a zero ore in questo primo trimestre mentre gli altri hanno riduzioni inferiori di orario”.

“Dietro a queste informazioni ci sono tanti sogni spezzati di lavoro e di vita. Tanta inquietudine che questi lavoratori non meritano visto che le commesse di lavoro (800 milioni) e le prospettive di rilancio ci potrebbero essere. I lavoratori attendono così questa visita come un segno che sblocchi, dopo tutto l’impegno dei sindaci, della Provincia dei parlamentari che ci seguono, la situazione”.

“Il lavoro del commissario straordinario è fare un piano che contenga ingredienti per il rilancio e questi ora devono concretizzarsi. Fermate la cassa integrazione, le maestranze Piaggio vogliono tornare al lavoro”.

“La visita del ministro Di Maio rappresenta anche un segnale fondamentale per i lavoratori LaerH di Albenga, che hanno iniziato a soffrire gli effetti della situazione Piaggio da diversi mesi e che da dicembre sono in cassa integrazione” conclude Boetto.