Piaggio, Benveduti: “Ben venga Leonardo, ma no a spacchettamento”. Nicastro: “Cerco investitore pronto a rilevare l’intera azienda”

Villanova d’Albenga. “Ben venga Leonardo, ma no allo spacchettamento”. Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti commenta le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo riguardanti l’interessamento della società a specifici rami di attività di Piaggio Aerospace.

“Come Regione – continua Benveduti – non possiamo che rinnovare la nostra preoccupazione riguardo la situazione di Piaggio. Ad oggi sembra infatti che siano cambiati gli scenari in modo drammatico, rispetto a quelle che erano state le conclusioni del tavolo al Mise del 24 aprile. ‘Fare a fette l’elefante’ non è la soluzione, serve un piano industriale che comprenda l’azienda in una più generale visione strategica di sviluppo. Il settore militare in Italia è un comparto che ancora oggi ha una grande rilevanza sia in termini occupazionali e tecnologici che di contributo al Pil”.

“Siamo molto allarmati da queste notizie, in quanto dai Ministeri competenti (Mise e Difesa) attendiamo da tempo un progetto di sistema che preservi l’unità aziendale, evitando spacchettamenti e vendite parziali, che minerebbero il futuro industriale di Piaggio. Siamo pericolosamente vicini alla soglia di non ritorno, che si abbia finalmente coraggio e competenze per un ambizioso progetto per tutto il comparto” conclude l’assessore.

E intanto, dopo aver lanciato l’invito a manifestare interesse per la sua acquisizione, Piaggio Aerospace si prepara a partecipare allo European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE 2019), in programma a Ginevra, in Svizzera, dal 21 al 23 maggio. In collaborazione con AirGO Private Airline – società europea di voli charter che opera esclusivamente velivoli P.180 – l’azienda ligure esporrà un Avanti EVO all’Aeroporto Internazionale di Ginevra (stand SD307), incontrando partner e potenziali clienti provenienti da tutto il mondo.

“La partecipazione a EBACE rappresenta per Piaggio Aerospace una irrinunciabile opportunità per promuovere il suo prodotto di punta e cercare nuove opportunità commerciali attraverso le quali rilanciare un segmento importante del proprio business velivoli,” ha dichiarato Vincenzo Nicastro, Commissario Straordinario dell’azienda. “Stiamo mettendo in atto tutte le azioni affinché l’azienda torni alla piena operatività, e la nostra presenza a Ginevra è una di queste”, ha aggiunto Nicastro. “Il mio intento è di rendere la società nuovamente appetibile e individuare il migliore acquirente che sia disposto a rilevare l’azienda nella sua interezza. Ma siamo solo all’inizio del processo”.

Il 30 aprile scorso la società – in amministrazione straordinaria dal 3 dicembre 2018 – aveva pubblicato un annuncio a pagamento con l’obiettivo di capire chi sono, ad oggi, i soggetti potenzialmente interessati: un primo sondaggio teso a valutare l’interesse (non ancora vincolante) da parte del mercato per l’acquisto della società.

Organizzato dall’European Business Aviation Association (EBAA) e dalla statunitense National Business Aviation Association (NBAA), EBACE è il principale evento europeo dedicato esclusivamente all’aviazione privata e d’affari, con oltre 13 mila professionisti e più di 50 velivoli esposti in un’area di oltre 18 mila metri quadrati.

Interamente progettato e prodotto presso il centro d’eccellenza aerospaziale di Villanova d’Albenga, il velivolo proposto alla fiera rappresenta l’ultima generazione del leggendario P.180 Avanti, un prodotto tecnologicamente all’avanguardia e performante ideale per viaggi d’affari e charter e utilizzato nelle sue configurazioni definite di special mission da Forze Armate, Agenzie Governative e operatori privati in numerose applicazioni.