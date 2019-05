Piaggio Aero, i sindacati dopo il vertice all’Uisv: chiesto incontro col commisario

Savona. Un incontro con il commissario straordinario di Piaggio Aero Vincenzo Nicastro per avere informazioni più ampie sui progetti dell’azienda. E’ quello che chiedono i sindacati dopo l’incontro di oggi all’Unione Industriali di Savona. Un vertice durante il quale sono stati approfonditi i numeri dei reparti e delle aree aziendali colpiti dalla Cigs.

L’incontro è previsto subito dopo il 15 maggio, data entro la quale devono pervenire all’azienda le manifestazioni di interesse.

“L’ennesima dimostrazione di una gestione profondamente sbagliata dell’impresa. Gli stessi che hanno provocato la situazione pre dicembre 2018 sono quelli che oggi gestiscono l’azienda e decidono i periodi di cassa integrazione. Cosa grave senza avere nessuna informazione da parte del commissario sulle strategie generali” commenta Andrea Casa, segretario provinciale della Cgil.

“Inoltre ancora una volta l’assenza del commissario al tavolo delle trattative è un messaggio molto molto preoccupante. A questo punto è fondamentale che il Governo ci dica in maniera chiara qual è la strategia e soprattutto i tempi delle decisioni. Non credano di continuare la commedia fino al 26 maggio per avere la tranquillità delle elezioni europee, il governo Lega e Movimento 5 Stelle ha la responsabilità di decidere” prosegue il segretario della Cgil.

“Nel frattempo la Regione Liguria metta a disposizione progetti e risorse x costruire piano formativi e di riqualificazione e quindi le integrazioni al reddito per tutti i lavoratori I teressati dalla cassa integrazione utilizzando anche lo strumento dell’area di crisi industriale complessa. Basta rimbalzare le responsabilità” conclude Pasa.