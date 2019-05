Piaggio Aero, fumata grigia dall’incontro in Regione: “Anticipo cassa solo per tre mesi”

Regione. Come da programma si è tenuto oggi pomeriggio in Regione l’incontro in merito alla possibilità di applicare l’articolo 49 della Legge Regionale 1 agosto 2008, n. 30, “Interventi a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria” nella vertenza che riguarda di Piaggio Aero. Un appuntamento dal quale i sindacati non sono usciti soddisfatti come spiega il segretario provinciale della Fiom-Cgil di Savona Lorenzo Ferraro.

“La nostra richiesta era di anticipare la cassa integrazione straordinaria per sei mesi come previsto dalla legge regionale, ma invece la Regione ce lo ha garantito solo per tre mesi” spiega Ferraro.

Inoltre, i sindacati non hanno gradito l’assenza all’incontro dell’assessore regionale al lavoro Giovanni Berrino.