Piaggio Aero e Bombardier, Benveduti: “Bene le nuove commesse, adesso consolidiamo il futuro”

Villanova d’Albenga/Vado Ligure. “Apprendiamo con soddisfazione le notizie emerse su Piaggio Aerospace e Bombardier, a testimonianza della qualità e delle competenze di queste nostre due eccellenze industriali che, nonostante le recenti vicissitudini, continuano ad offrire”. Così l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti commenta le due nuove consegne di P180 Avanti Evo in Francia e in Malesia da parte di Piaggio Aero e lo sblocco della commessa Trenitalia di 14 treni ad alta velocità di Bombardier.

“Tuttavia – continua Benveduti – non possiamo che ribadire l’importanza di un generale progetto di strategie industriali per entrambi i tavoli. L’Italia merita e necessita urgentemente di piani a medio lungo termine, in particolare nel comparto della Difesa. Reparto molto presente in Liguria, che rischia di scivolare in una crisi definitiva”.

“Auspichiamo che i competenti Ministeri Mise e Difesa siano finalmente in grado di far seguire fatti concreti ai molti incontri effettuati” conclude l’assessore.