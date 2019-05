Finale Ligure. Si è risolto senza feriti gravi ma con i consueti disagi alla circolazione l’ennesimo incidente verificatosi questo pomeriggio all’altezza della rotatoria di Finalpia, sulla via Aurelia.

Per cause ancora da accertare, un’auto intenta a percorrere la traiettoria del rondò ha “aperto” eccessivamente la curva, finendo in una delle aiuole ai lati della carreggiata.

di 4 Galleria fotografica Perde il controllo dell'auto ed esce di strada alla rotonda di Finalpia







Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che si sono occupati di smistare il traffico. La conducente del mezzo, per fortuna, non ha traumi di alcun genere.

Lungo la tratta di sono registrati lunghe code e pesanti rallentamenti al traffico già congestionato a causa di alcuni lavori di asfaltatura che sono in corso nella zona del rione finalese che per tutta la giornata hanno creato un “serpentone” di veicoli in entrambe le direzioni di marcia.

Ecco dunque l’ennesimo incidente causato dalla ben nota rotonda di Finalpia, che alcuni finalesi hanno ribattezzato “rototomba” per la sua vicinanza ad un piccolo luogo di sepoltura. Nel corso degli anni le dimensioni della rotatoia, eccessive rispetto all’ampiezza della carreggiata, hanno creato numerosi sinistri, alimentando i “mugugni” di finalesi e non e, ovviamente, diventando anche tema di scontro elettorale tra i candidati sindaco.