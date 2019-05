Albisola Superiore. Ottime prestazioni per Matteo Ghiglia e Denise Canepa in Coppa Italia Cibb Olimpya di body building. A Carrara per i rappresentanti della Star’s gym è stato un weekend indimenticabile.

Denise Canepa, infatti, oltre al primo posto nella sua categoria, ha conquistato anche la classifica assoluta. Matteo Ghiglia, poi, ha vinto la classifica di categoria, giungendo secondo in quella assoluta.

Foto 2 di 2



La prova di Carrara faceva parte del trittico che porta con sé la qualificazione ai campionati italiani.Le prossime tappe saranno a Borgaro (Torino) il 19 maggio e a Pieve di Cento (Bologna) il 26 maggio.

La partecipazione ai nazionali, inoltre, è la porta obbligatoria per prendere poi parte alle gare internazionali. Per Denise Canepa e Matteo Ghiglia una tappa importante, così come per la palestra albisolese.